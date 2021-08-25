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اتفق الفنان محمد منير على اقامة حفل غنائي ضخم خلال الفترة المقبلة للاحفتال بفوز نادي الزمالك بدرع بطولة الدوري الممتاز بعد فوزهم امس على الإنتاج الحربي بثنائية نظيفة .

واجري الكينج محمد منير اتصالا هاتفيا بصديقة محمود عبدالرازق شيكابالا عقب مباراة الامس قدم له التهنئة على الفوز بدرع الدوري خصوصا وانها المرة الأولي لشيكابالا التي سيحمل فيها درع الدوري بصفته قائد وكابتن الزمالك بعد مسيرة طويلة .

وكشف مصدر مقرب من شيكابالا أن منير ابدي سعادته بفوز الزمالك بالدرع هذا الموسم ووصفه بانه اغلي لقب للقلعة البيضاء في السنوات الاخيرة لانه جاء بعد معاناة كبيرة

في سياق متصل كشف احمد عبدالمقصور المدرب المساعد ان الفنان الزملكاوي الكبير محمد منير اتصل بالفعل بشكيابالا وهو بصحبته في اتوبيس الفريق اثناء عودته إلى مقر النادي برفقة طارق حامد ومحمد عبدالشافي بعد انتهاء مباراة الانتاج الحربي .

وقال عبدالمقصود ان منير ابدي سعادته البالغة لتتويج الأبيض بدرع الدوري .