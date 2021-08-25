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خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة قوية خلال مران اليوم الأربعاء.

وقام الجهاز الفني بقيادة باتريس كارتيرون بتقسيم اللاعبين البدلاء والمستبعدين من لقاء الإنتاج الحربي إلى مجموعتين لأداء تقسيمة قوية للاطمئنان على حالتهم الفنية والبدنية.

ويستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلي في اللقاء المقرر له يوم الجمعة المقبل على ستاد بتروسبورت في تمام التاسعة مساء، ضمن منافسات الجولة الأخيرة للدوري الممتاز.

وتوج الزمالك بلقب الدوري رسميا بعد الفوز أمس على اللإنتاج الحربي بهدفين دون رد.. ليصل إلى النقطة ٧٩ في صدارة الترتيب.