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كاريترون يفسد فرحة لاعبي بدرع الدوري بهذا القرار.. أعرف التفاصيل

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كاريترون يفسد فرحة لاعبي الزمالك بدرع الدوري بهذا القرار.. أعرف التفاصيل كاريترون يفسد فرحة لاعبي بدرع الدوري بهذا القرار.. أعرف التفاصيل

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اصيب لاعبو الفريق الكروي الأول بنادي بصدمة بسبب القرار الغريب والمفاجئ من الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول المتوج امس بلقب الدوري بخصوص زميلهم بالفريق وأحد كباتن الأبيض.

وفوجئ لاعبو الزمالك قبل انطلاق مران اليوم الأربعاء بقرار من باتريس كارتيرون بمنع محمود عبدالرحيم جنش حارس وقائد الفريق من حضور المران اليوم رغم انتهاء سوء الفهم بينهما بعد الأزمة الأخيرة خصوصا بعدما خرج كارتيرون نفسه في المؤتمر الصحفي عقب مباراة الإنتاج ووصف تصرف جنش بانه أمر طبيعي في كرة القدم بعد استعاد أي لاعب من التشكيلة الأساسية .

وكشف احد كباتن الزمالك – رفض ذكر اسمه- انه اجتمع مع كارتيرون هو وبعض اللاعبين ونجحوا في تقريب وجهات النظر بعد التتويج بلقب الدوري والعفو عن جنش إلا ان اصطدموا بقرار منع جنش من حضور مران اليوم الاربعاء وعدم السماح له بالحضور لمقر النادي في موقف غريب رفضه اللاعبين والجهاز المعاون.

وقال: توجهنا إلى كارتيرون للاستفسار منه عن قراره بمنع جنش من الحضور للنادي اليوم واداء التدريبات مع الفريق والاتفال معهم بدرع الدوري لكنه رفض الرد علينا وقال لهم بالحرف الواحد:«ده قراري وانا المسؤول عنه» الامر الذي اصاب اللاعبون بصدمة

يذكر ان الخواجة الفرنسي باتريس كارتيرون عقد جلسة مع اللاعبين خلال مران اليوم الأربعاء وقدم التحية للاعبين وللجهاز المعاون بعد الفوز على الإنتاج الحربي أمس والتتويج رسميا بلقب الدوري الممتاز.

وأكد الفرنسي للاعبين أنهم كانوا على قدر المسؤولية وأثبتوا للجميع أنهم الأفضل في بعد حصد لقب البطولة. وأوضح المدير الفني للاعبين أن الفوز بالدوري ستكون نقطة انطلاق نحو التتويج بمزيد من البطولات خلال الفترة المقبلة. وطلب المدير الفني من اللاعبين التركيز في لقاء البنك الأهلي في الجولة الأخيرة من الدوري وانهاء الموسم بنتيجة إيجابية بعد حصد لقب البطولة.

ويستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلي في اللقاء المقرر له يوم الجمعة المقبل على بتروسبورت في تمام التاسعة مساء، ضمن منافسات الجولة الأخيرة للدوري الممتاز.

المصرى اليوم

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