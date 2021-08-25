باريس سان جيرمان يرفض عرضًا من ريال مدريد لضم مبابي

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فض البرازيلي ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، الأربعاء، عرضا من ريال مدريد لضم المهاجم كيليان مبابي بحجة أن «غير مناسب».

ووفقاً لمحطتي (بي.إف.إم) و(أر.إم.سي سبورت) فإن ليوناردو يسعى لإقناع مبابي بالبقاء في باريس الصيف الحالي، فيما راجت أنباء أن الريال تقدم بعرض قيمته 160 مليون يورو (187.81 مليون دولار) لضم اللاعب الفرنسي البالغ عمره 22 عاماً والفائز بكأس العالم والذي أحرز 42 هدفا في كل المسابقات مع سان جيرمان الموسم الماضي، وتردد أنه قال إنه يريد الانتقال للعب في إسبانيا.

وقال ليوناردو إن باريس سان جيرمان، الذي تعاقد مؤخرا مع المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من برشلونة، لا يخطط لمناقشة أمر مبابي مرة أخرى مع ريال مدريد، وإن اللاعب إذا أراد الرحيل فسيتعين عليه القيام بذلك بشروط ناديه.

وأضاف ليوناردو «يشعر كيليان مبابي بالرغبة في الرحيل، ويبدو هذا واضحا لي. هدفنا تمديد عقده والإبقاء عليه. إذا أراد الرحيل يجب أن يكون ذلك بشروطنا. هذا لا ينطبق فقط على كيليان ولكن على كافة اللاعبين».

ولم يؤكد ليوناردو تقديم ريال مدريد عرضا مقابل 160 مليون يورو، لكنه قال إنه العرض كان «يدور حول هذا الرقم».

وأضاف «نحن نعتبر أن العرض بعيدا للغاية عن ما يستحقه كيليان اليوم».

وانضم مبابي إلى باريس سان جيرمان من موناكو في 2017 على سبيل الإعارة في البداية ثم تم التعاقد معه بشكل نهائي بعدها بعام واحد في صفقة بلغت 180 مليون يورو.