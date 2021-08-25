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الجزائري لعقاب يشارك في سباق ألمانيا للدراجات

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الجزائري لعقاب يشارك في سباق ألمانيا للدراجات الجزائري لعقاب يشارك في سباق ألمانيا للدراجات

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يشارك الدراج الجزائري عز الدين لعقاب، في منافسات سباق ألمانيا للدراجات، غدا الخميس، بعد واقعة تعرضه للعنصرية من جانب المسؤول الألماني باتريك موستر في منافسات دورة الألعاب الأولمبية في العاصمة اليابانية طوكيو والتي اختتمت أوائل الشهر الجاري.

وأكد منظمون لوكالة الأنباء الألمانية أن لعقاب سيتواجد في السباق ضمن صفوف فريق «بايك أيد».

وكان موستر، المدير الرياضي للاتحاد الألماني للدراجات قد تم ترحيله إلى بلاده خلال منافسات أولمبياد طوكيو، بعد توجيهه عبارات عنصرية تجاه كل من الجزائري لعقاب وأمانويل جيبريجزايبر من أريتريا، قائلا: «تجاوز راكبي الجمال» في محاولة منه لتحفيز المتسابق نيكياس أرندت.

وكان الاتحاد الدولي للدراجات قد قرر إيقاف موستر حتى نهاية العام الجاري، وذكر فريق «بايك أيد» أنه سيتواجد في صفوفه لعقاب والأرتيري دوايت يماني، في السباق الذي يعد بمثابة رسالة ضد العنصرية.

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