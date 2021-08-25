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الحرارة والأيدي العاملة يعصفان بأسعار سوق الخضار بالأفلاج

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"سبق" تجوّلت بالسوق لمعرفة دوافع وأسباب ارتفاعها دون سابق إنذار

الحرارة والأيدي العاملة يعصفان بأسعار سوق الخضار بالأفلاج

استغرب عدد من المستهلكين من الارتفاع المفاجئ في سوق الخضار بالأفلاج دون سابق إنذار.

"سبق" تجولت مساء اليوم بسوق خضار الأفلاج لمعرفة دوافع وأسباب هذا الارتفاع؛ حيث كشف عدد من الباعة أن الارتفاع يعود لعدة أسباب أبرزها ارتفاع الحرارة في شهر أغسطس، وفي كل عام تعاود هذه الموجة في الارتفاع وخاصة في هذا الشهر؛ كون حرارته الشديدة تؤثر على محصول الخضار وتقلل إنتاجه.

فيما أشار آخرون إلى أن أسباب الارتفاع تعود إلى اليد العاملة التي قلّ تواجدها في السوق والمزارع، ويبرر باعة التمور أن سبب ارتفاع أسعار الرطب يعود لضعف التوريد من مزارعي النخيل؛ كون الوقت الحالي يشهد قرب انتهاء موسم الخراف.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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