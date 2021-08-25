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ورشة عمل تناقش أهمية دور الأسرة في تنمية الغطاء النباتي والحفاظ عليه

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ورشة عمل تناقش أهمية دور الأسرة في تنمية الغطاء النباتي والحفاظ عليه ورشة عمل تناقش أهمية دور الأسرة في تنمية الغطاء النباتي والحفاظ عليه
لبناء برامج توعوية موجّهة لكافة أفراد الأسرة

ورشة عمل تناقش أهمية دور الأسرة في تنمية الغطاء النباتي والحفاظ عليه

عقد مجلس شؤون الأسرة بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، ورشة عمل بعنوان "دور الأسرة في تنمية الغطاء النباتي" صباح اليوم في الرياض، بهدف بناء برامج توعوية موجهة لكافة أفراد الأسرة.

استعرضت الورشة خطة العمل التي تحتوي على ثلاثة مسارات رئيسية شملت: تدريب العاملين في المجال البيئي والتثقيف المجتمعي والشراكات مع الجهات ذات العلاقة لبناء برامج توعوية وتثقيفية تستهدف كافة أفراد الأسرة يتم تنفيذها على مدار 30 شهرًا. كما تطرّقت في أحد محاورها إلى مبادرتَيْ سمو ولي العهد: الخضراء، والشرق الأوسط الأخضر.

كان أول موضوعات ورشة العمل بعنوان "تعريف الأسرة بالغطاء النباتي"، وأهمية دوره في البيئة من توازن بيئي وخفض التلوث، بالإضافة إلى العوامل الإيجابية التي تنعكس على الإنسان والمجتمع، فيما تعرف الحضور في المحور الثاني على مكونات الخطة التشغيلية للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحّر للتدريب والتثقيف، والتي تنطلق من خطة الرؤية 2030 ومبادرة السعودية الخضراء.

وناقش الحضور في المحور الثالث البرنامج التثقيفي للأسرة في تنمية الغطاء النباتي والجهود الوطنية للمحافظة عليه التي أنشأتها الدولة والتشريعات المصاحبة كذلك المقارنة بين الفترة التي سبقت إعلان خطة الرؤية المستقبلية 2030 وما بعدها من الإنجازات المسجلة.

واختتمت ورشة العمل بالورقة الرابعة التي استعرضت الواجبات على الفرد والمجتمع تجاه البيئة والنباتات، مع الإشارة إلى دور الأسر في توعية أبنائها والمساهمة في إيصال الرسائل التوعوية.

بدورها أكدت المساعد التنفيذي لمجلس شؤون الأسرة هيله المكيرش، أن هذه الورشة تأتي متوافقة مع مسارات عمل المجلس المتعلقة بتوعية وتمكين الأسرة السعودية، مؤكدة على الاهتمام والعناية التي توليها القيادة الرشيدة –حفظها الله- للأسرة وتوفير كل الإمكانيات لدعم عمل المجلس بالتنسيق مع القطاعات المعنية للمساهمة في تحقيق مستهدفات خطة الرؤية المستقبلية للمملكة 2030 ذات الصلة بتعزيز مكانة الأسرة وتمكين أفرادها على كافة المستويات، معربة عن سعادتها بهذا التفاعل الذي شهدته الورشة؛ الأمر الذي يساعد على تحقيق المخرجات التي تستهدفها خطة البرنامج.

ومن جانبه قال الدكتور محمد النصار مستشار مركز التدريب بالمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر: إن الورشة تنعقد مع مجلس شؤون الأسرة بصفته واحدًا من الشركاء الرئيسين للمركز في تنفيذ برنامج مخصص للأسرة السعودية تجاه الغطاء النباتي وأهمية الحفاظ عليه وتعزيز الوعي لدى أفراد المجتمع.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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