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"أبشر": إتاحة تسجيل القادمين إلى المملكة قبل دخولهم بـ 72 ساعة لتحديث بياناتهم

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تسهيلاً لإجراءات دخولهم عبر المنافذ الحدودية

أتاحت خدمة منصة أبشر تسجيل القدوم من الآن لخدمتكم عبر الرابط التالي : ‏‪linktr.ee/ABSHER

وأوضحت منصة "أبشر"، بأنها تمكن الخدمة القادمين إلى المملكة العربية من تسجيل وتحديث بياناتهم الصحية والخاصة بجائحة كورونا "كوفيد-19" قبل دخول المملكة بـ 72 ساعة على الأقل.

وأشارت إلى أن ذلك تسهيلاً لإجراءات دخولهم عبر المنافذ الحدودية الفئات المستفيدة من الخدمة: العمالة المنزلية المرافقة وللمواطن وزائر محضن وزائر غير محصن وزائر للعلاج ومقيم محصن ومقيم غير محصن.

الجدير ذكره، أن خطوات الوصول للخدمة الدخول على الصفحة الرئيسة لمنصة أبشر منصة قدوم "لا يتطلب تسجيل الدخول".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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