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نائب ليبي: شخصية سياسية ليبية تورطت في محاولة اغتيال الرئيس التونسي

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نائب ليبي: شخصية سياسية ليبية تورطت في محاولة اغتيال الرئيس التونسي نائب ليبي: شخصية سياسية ليبية تورطت في محاولة اغتيال الرئيس التونسي

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اتهم النائب الليبي على التكبالي، شخصية سياسية بارزة بالبلاد بالتورط في محاولة اغتيال رئيس الجمهورية قيس سعيد.

وقال التكبالي، في حوار مع قناة العربية: «هناك شخصية حاكمة من الغرب الليبي مقربة من تركيا متورطة في هذه العملية وهو ما دفع السلطات التونسية إلى مواصلة غلق حدودها».

وحذر الرئيس التونسي قيس سعيد من استمرار المؤسسات السياسية بشكلها القديم، الذي كانت تعمل به قبل إجراءات تصحيح المسار، ووصفها بأنها خطر جاثم على الدولة.

قيس سعيد قال إن البرلمان، الذي يسيطر عليه تنظيم الإخوان، بات خطرا على الدولة التونسية، مؤكدا أنه سيتم وضع حد لذلك، مضيفا أن هناك شرعية وهمية وتضخم تشريعي، وأن التشريعات وضعت سابقا على المقاس لحماية الفاسدين، بحسب قناة "مداد نيوز".

قيس سعيد أكد أن الدولة التونسية لا بد أن تستمر، وأنه لا مجال للمفسدين ولا مجال لتجويع الشعب.

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