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مران .. إصابة خفيفة لأحمد أبو الفتوح

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مران الزمالك.. إصابة خفيفة لأحمد أبو الفتوح مران .. إصابة خفيفة لأحمد أبو الفتوح

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تعرض أحمد أبو الفتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي لإصابة خفيفة في كاحل القدم خلال مران اليوم الأربعاء .

وشارك أبو الفتوح في التقسيمة الفنية في مران اليوم، وتعرض للإصابة في كرة مشتركة مع أحد زملائه في الفريق.

وقام الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة بإجراء الإسعافات الأولية للاعب للاطمئنان على إصابته، على أن يتم إجراء فحوصات إضافية للاطمئنان على الإصابة.

ويستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلي في اللقاء المقرر له يوم الجمعة المقبل على استاد بتروسبورت في تمام التاسعة مساء، ضمن منافسات الجولة الأخيرة للدوري الممتاز .

المصرى اليوم

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