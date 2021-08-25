كشف منشطات مفاجىء لخماسى برشلونة

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كشف تقرير صحفي إسباني، عن اجتياز لاعبي برشلونة، فيليبي كوتينيو وريكي بويج وأنسو فاتي وسيرجي روبرتو وصامويل أومتيتي، اختبار المنشطات، الذي خضعوا له اليوم الأربعاء، في تدريب هذا الصباح.وخاض برشلونة مرانه صباح اليوم، في مركز خوان جامبر، استعدادًا لمباراة خيتافي، المقرر لها يوم الأحد المقبل، ضمن مباريات الجولة الثالثة لليجا.

لكن وبحسب صحيفة «موندو ديبورتيفو» لإسبانية، فقد شهدت الجلسة زيارة مفاجئة من الوكالة الإسبانية لحماية الصحة في الرياضة، من أجل الكشف العشوائي على المنشطات ومراقبة 5 لاعبين من الفريق.

ووقع اختيار اللجنة على كوتينيو وريكي بويج وفاتي وروبرتو وأومتيتي، الذين خضعوا لمراقبة مكافحة المنشطات، باتباع تعليمات الأطباء بمجرد انتهاء جلسة التدريب، واجتازوها بنجاح.

وكان برشلونة قد تعادل في الجولة الماضية من الدوري الإسباني (1-1) أمام أتلتيك بيلباو، بعدما فاز في الجولة الأولى على ريال سوسيداد (4-2).