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ملعب وسط الجبال يحمل إسم نجم الأرجنتين .. صاحب الفكرة: منحنا الكثير من السعادة

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ملعب وسط الجبال يحمل إسم نجم الأرجنتين .. صاحب الفكرة: منحنا الكثير من السعادة ملعب وسط الجبال يحمل إسم نجم الأرجنتين .. صاحب الفكرة: منحنا الكثير من السعادة

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قام رجل في الأرجنتين بتشييد ملعب صغير وسط الجبال وأطلق عليه اسم مواطنه النجم ليونيل ميسي المنضم إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، تكريما لما منحه الكثير من السعادة.

ويقع الملعب في مدينة ميندوزا، على بعد ألف كيلومتر من مدينة روساريو مسقط رأس ميسي، وهو ملعب صغير يقع بين الجبال، مع مناظر خلابة على جبال الإنديز، بعيدا عن الأضواء.

ونشرت ماكا، ابنة فرانشيسكو خافيير جوارديولا، وهو طاه، ولا علاقة له بالإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، صورا على وسائل التواصل الاجتماعي للملعب، وكتبت: «بنى والدي لنفسه ملعبا وسط الجبال، وأطلق عليه استاد ليونيل ميسي».

وقامت ماكا بتضمين الإسباني إيباي يانوس أحد مشاهير الإنترنت في «تغريدتها» ووجهت حديثها له بقولها: أريدك أن تراه من فضلك، إنه حلم والدي، أعتقد أنه تكريم أفضل من الذي قدمه له برشلونة.

من جانبه قال الرجل الذي شيد الملعب في تصريحات لصحيفة «Ole» الأرجنتينية: «أردت الإشادة بذكرى شخص منحنا الكثير من السعادة، إنه جزء من التاريخ، ليس فقط في كرة القدم، ولكن في الفن.

وأضاف: «لقد كان تكريما بسيطا، والأمر كان سريا، لكن ابنتي نجحت في جعله ينتشر حول العالم، وحتى الآن لم يعرف بعد ما إذا كانت الصور قد وصلت إلى ليونيل ميسي.

وغادر ليونيل ميسي البالغ من العمر 34 عاما «بالدموع» ملعب «كامب نو» بعد فشل برشلونة في الاحتفاظ به وتجديد عقده بسبب مشاكل مادية، لينضم «البرغوث» إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، مجانا.

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