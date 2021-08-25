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خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذين شاركوا في لقاء الإنتاج الحربي أمس لتدريبات استشفائية خلال مران اليوم الأربعاء.

وفضل الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خوض الأساسيين لتدريبات تأهيلية واستشفائية لتفادي إصابتهم بالإجهاد والإرهاق.

وتولى فرناندو مدرب الأحمال الإشراف على مران الأساسيين وسط متابعة الفرنسي كارتيرون.

ويستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلي في اللقاء المقرر له يوم الجمعة المقبل على ستاد بتروسبورت في تمام التاسعة مساء، ضمن منافسات الجولة الأخيرة للدوري الممتاز.