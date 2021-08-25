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يوجه بالتنسيق بين الجهات المعنية لتحقيق أكبر عائد ممكن من مشروع «مستقبل »

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السيسي يوجه بالتنسيق بين الجهات المعنية لتحقيق أكبر عائد ممكن من مشروع «مستقبل مصر» يوجه بالتنسيق بين الجهات المعنية لتحقيق أكبر عائد ممكن من مشروع «مستقبل »

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اجتمع الرئيس عبدالفتاح اليوم مع الفريق محمد عباس حلمي قائد القوات الجوية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أحمد العزازي نائب رئيس الهيئة الهندسية للمنطقة الشمالية والغربية، والمقدم طيار بهاء الغنام مدير مشروع «مستقبل ».

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول “متابعة مشروع مستقبل مصر، والذي يقع ضمن نطاق مشروع “الدلتا الجديدة” وكذلك سبل توفير مياه الري للمشروع من مصادر مختلفة.

وأطلع الرئيس على تطورات المراحل الحالية والمستقبلية للمشروع، فضلاً عن تفاصيل بنيته الأساسية من طرق ومحاور وآبار مياه ومحطات معالجة المياه وشبكة تغذية الكهرباء حيث يهدف مشروع “مستقبل مصر” إلى تطوير قطاع الإنتاج الزراعي وما يتصل به من صناعات غذائية وزراعية، ليصبح قيمة مضافة لمنظومة المشروعات القومية في مجال الزراعة والغذاء، وتوفير الآلاف من فرص العمل في التخصصات المختلفة.

وقد وجه الرئيس باستمرار التنسيق بين مختلف جهات الدولة بما في ذلك قطاع البحوث المتخصصة لتحقيق أكبر عائد ومردود ممكن من مشروع “مستقبل مصر” وذلك في اطار المشروع العملاق “الدلتا الجديدة” الذي يهدف لاستصلاح اكثر من ٢ مليون فدان وفق استراتيجية الدولة لزيادة نسبة الأراضي الزراعية من الرقعة الجغرافية للدولة وما لذلك من مردود تنموي متكامل.

المصرى اليوم

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