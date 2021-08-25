السفير البريطاني يثمن جهود الإمارات في عمليات إجلاء الأفراد من كابول

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أشاد سفير المملكة المتحدة في دولة الإمارات باتريك مودي، بالجهود المشتركة بين البلدين التي ساهمت في إجلاء 4883 فرداً من كابول إلى بريطانيا عبر الإمارات.

وأوضح مودي أن «التعاون بين الفريق الحكومي البريطاني في الإمارات والأصدقاء الإماراتيين مستمر لضمان العبور الآمن للرجال والنساء الشجعان الذين ساهموا بدعم الجهود الإنسانية في أفغانستان ».

وأكد أن «كل ذلك لم يكن ممكناً لولا الدعم الاستثنائي المقدم من حكومة دولة الإمارات، موضحاً أن ذلك التعاون أكد على قوة ومتانة الشراكة والصداقة بين الدولتين».

وعبر عن شكره وامتنانه لكافة السلطات في الإمارات، بما في ذلك مطارات دبي، وشرطة دبي، ووزارة الدفاع، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي، وهيئة دبي للطيران المدني والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات.

وقال السفير البريطاني: «نثمن الدعم الإنساني الذي قدمته الإمارات، الذي لم يكن محدوداً بالمملكة المتحدة بل امتد ليشمل الشركاء الدوليين، ما يسلط الضوء على التزام الإمارات بالاستمرار بجهود الإغاثة في أفغانستان ودعم جهودنا».