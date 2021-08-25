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نضال الشافعي يكشف آخر تطورات حالته الصحية.. ويوجه رسالة شكر لجمهوره

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نضال الشافعي يكشف آخر تطورات حالته الصحية.. ويوجه رسالة شكر لجمهوره نضال الشافعي يكشف آخر تطورات حالته الصحية.. ويوجه رسالة شكر لجمهوره

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طمأن الفنان نضال الشافعي جمهوره، بعد تعرضه لأزمة صحية شديدة الخطورة إجراء على إثرها عملية جراحية استغرقت أكثر من 4 ساعات بسبب انفجار القولون.

وقال نضال الشافعي في تصريح خاص لـ «المصري اليوم»:«أنا حاليا أحسن كتير وأفضل، وإن شاء الله هكون أحسن خلال الايام القادمة، وبشكر كل اللي سأل عليا وحاول يتواصل معايا، وربنا يديم العافية لكل الناس، وعلى راسي كل الجمهور وربنا يعطي الصحة لكل الناس يارب».

كان المكتب الإعلامي للفنان نضال الشافعي أصدر بيانا، الأحد، وقال إنه «تسبب انفعال الفنان نضال الشافعي عقب انتهائه من يوم تصوير في فيلم «ميني بار»، بسبب عدم تنفيذ المنتج للوعود التي أقر بها له بحدوث انفجار في القولون تسبب في دخوله المستشفى بشكل عاجل وخضوعه لجراحة عاجلة استلزمت 4 ساعات.

يذكر أن المنتج مدحت سعد كان توقف عن استكمال الفيلم من 2018.

وتدور أحداث فيلم «مينى بار» في المرتبة الأولى في إطار أكشن كوميدي، ولكنه متضمن بعض العوالم الخفية التي يتعرضون لها الشباب الذين يسلكون طرق غير مشروعة، فتغير حياتهم في يوم وليله فتنقلب عليهم رأسًا على عقب في إطار اجتماعي تشويقي.

المصرى اليوم

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