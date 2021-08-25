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فتح باب التسجيل للمدربات في دورة الرخصة التدريبية B الآسيوية

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فتح باب التسجيل للمدربات في دورة الرخصة التدريبية B الآسيوية فتح باب التسجيل للمدربات في دورة الرخصة التدريبية B الآسيوية
تقام بمدينة الرياض في ديسمبر المقبل

فتح باب التسجيل للمدربات في دورة الرخصة التدريبية B الآسيوية

أعلنت إدارة كرة القدم النسائية بالاتحاد السعودي لكرة القدم، فتح باب التسجيل في دورة الرخصة التدريبية B الآسيوية للمدربات بمدينة الرياض، والتي ستقام في شهر ديسمبر المقبل.

وحدّدت إدارة الكرة النسائية الشروط الواجب توافرها في المتقدمات للدورة؛ وهي:

- ألا يقل عمر المتقدمة عن 18 سنة.

- أن تكون المتقدمة بوضع صحي ولياقي ممتاز.

- أن تكون حاصلة على شهادة C بمدة لا تقل عن سنة.

مدة البرنامج:

عدد 202 ساعة نظرية وعملية، 24 يومًا بمعدل ثماني ساعات يوميًّا، أن يكون على جزأين مدة كل جزء 12 يومًا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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