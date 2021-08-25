فتح باب التسجيل للمدربات في دورة الرخصة التدريبية B الآسيوية

تقام بمدينة الرياض في ديسمبر المقبل
أعلنت إدارة كرة القدم النسائية بالاتحاد السعودي لكرة القدم، فتح باب التسجيل في دورة الرخصة التدريبية B الآسيوية للمدربات بمدينة الرياض، والتي ستقام في شهر ديسمبر المقبل.
وحدّدت إدارة الكرة النسائية الشروط الواجب توافرها في المتقدمات للدورة؛ وهي:
- ألا يقل عمر المتقدمة عن 18 سنة.
- أن تكون المتقدمة بوضع صحي ولياقي ممتاز.
- أن تكون حاصلة على شهادة C بمدة لا تقل عن سنة.
مدة البرنامج:
عدد 202 ساعة نظرية وعملية، 24 يومًا بمعدل ثماني ساعات يوميًّا، أن يكون على جزأين مدة كل جزء 12 يومًا.