القاهرة تتعاقد مع شركة نظافة جديدة للمنطقة الغربية

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اجتمع اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، مع مسئولي إحدى شركات تدوير المخلفات التي ستتولى مسئولية نظافة المنطقة الغربية أوائل الشهر القادم طبقا للعقد المبرم مع المحافظة.

ويأتى هذا الإجتماع لمتابعة الخطوات التنفيذية النهائية للبدء في تنفيذ منظومة النظافة الجديدة بشوارع المنطقة الغربية.

وأكد أن المحافظة ستعمل على تذليل كافة العقبات وتوفير كافة الوسائل المساعدة لشركات النظافة لإنجاح المنظومة الجديدة، مشيرا إلى أهمية أن يشعر المواطن باختلاف ايجابى في مستوى النظافة سواء في الشارع أو في الجمع السكني المنتظم.