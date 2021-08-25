أخبار عاجلة

ناصر منسي يكشف الحقيقة الكاملة بشأن مفاوضات الزمالك -
الإسماعيلي ينهي الاتفاق مع إيهاب جلال بشأن تجديد عقده -
بهاء سلطان يشعل المسرح الروماني بالساحل الشمالي .. ومذيعة الحفل تقدمه باسم «إيهاب» (صور) -
رئيس مدينة دسوق يعاين موقع لإقامة مكتب بريد بالجهود الذاتية -
"صندوق الاستثمارات" يعلن عن نية تأسيس منصة طوعية لتداول تأمينات الكربون بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا -
وزيرة الثقافة تشهد عرض المظ وسي عبده.. وتؤكد: فن المسرح أحد وسائل توثيق تاريخ المبدعين -
يثير تساؤلات الجماهير .. لقاء يجمع رامي مالك وياسمين صبري في مهرجان فينيسيا (فيديو) -
«التهرب الجمركي بالأقصر» تضبط كمية من السجائر الأجنبية الغير خالصة الضرائب والرسوم -
أوباما: تلقيت 3 عروض من السعودية وقطر .. وأتمنى انضمام عبدالله السعيد للزمالك -
رسميًا.. البنك الأهلي يتعاقد مع ثنائي دجلة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

القاهرة تتعاقد مع شركة نظافة جديدة للمنطقة الغربية

Print
القاهرة تتعاقد مع شركة نظافة جديدة للمنطقة الغربية القاهرة تتعاقد مع شركة نظافة جديدة للمنطقة الغربية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجتمع اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، مع مسئولي إحدى شركات تدوير المخلفات التي ستتولى مسئولية نظافة المنطقة الغربية أوائل الشهر القادم طبقا للعقد المبرم مع المحافظة.

ويأتى هذا الإجتماع لمتابعة الخطوات التنفيذية النهائية للبدء في تنفيذ منظومة النظافة الجديدة بشوارع المنطقة الغربية.

وأكد أن المحافظة ستعمل على تذليل كافة العقبات وتوفير كافة الوسائل المساعدة لشركات النظافة لإنجاح المنظومة الجديدة، مشيرا إلى أهمية أن يشعر المواطن باختلاف ايجابى في مستوى النظافة سواء في الشارع أو في الجمع السكني المنتظم.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
ناصر منسي يكشف الحقيقة الكاملة بشأن مفاوضات الزمالك

ناصر منسي يكشف الحقيقة الكاملة بشأن مفاوضات الزمالك

الإسماعيلي ينهي الاتفاق مع إيهاب جلال بشأن تجديد عقده

الإسماعيلي ينهي الاتفاق مع إيهاب جلال بشأن تجديد عقده

بهاء سلطان يشعل المسرح الروماني بالساحل الشمالي .. ومذيعة الحفل تقدمه باسم «إيهاب» (صور)

بهاء سلطان يشعل المسرح الروماني بالساحل الشمالي .. ومذيعة الحفل تقدمه باسم «إيهاب» (صور)

رئيس مدينة دسوق يعاين موقع لإقامة مكتب بريد بالجهود الذاتية

رئيس مدينة دسوق يعاين موقع لإقامة مكتب بريد بالجهود الذاتية