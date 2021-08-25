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دراسة الأثر البيئي لمشروع فصل المياه عن البترول الخام بجبل الزيت بالبحر الأحمر

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دراسة الأثر البيئي لمشروع فصل المياه عن البترول الخام بجبل الزيت بالبحر الأحمر دراسة الأثر البيئي لمشروع فصل المياه عن البترول الخام بجبل الزيت بالبحر الأحمر

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أعلن المهندس محمد الخياط، رئيس مجلس إدارة شركة الفنار للبترول، إن الشركة تخطط لأعمال مشروع إنشاء وتشغيل تسهيلات انتاج احواض تبخير مياه بحقل جنوب غرب جبل الزيت بمحافظة البحر الأحمر، للمساهمة بقوة في تحقيق استراتيجية وزارة البترول في تأمين امدادات الوقود للسوق المحلى وتعزيز خطط زيادة الاستثمارات البترولية مع تحقيق الالتزام بالقوانين ذات الصلة فيما يخص حماية البيئة.

واستعرض المهندس هشام عباس مدير المشروعات بالشركة خلال جلسة فعاليات مؤتمر المشاركة الجماهيرية لدراسة تقييم الاثر البيئى لمشروع انشاء وتشغيل تسهيلات انتاج وأحواض تبخير المياه بجنوب غرب جبل الزيت بالصحراء الشرقية ان اهم اجراءات الامان التي تتخذها الشركة للعاملين، كما تم عرض خطوات المشروع وآليات تنفيذه، وتقييم الأثر البيئى وفقا للتشريعات البيئية المصرية للتماشى مع السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة.

ويتكون المشروع من ٢ حوض تبخير بسعة١٨٠٠ متر مكعب، ٢٧٠٠ متر مكعب على التوالى، ٢ خزان خرسانى ارضى، ٢ خزان لتخزين الزيت، فاصل زيتى لفصل المياه المصاحبة عن الزيت، خطوط لدفع مياه الصرف الصناعى، وحدة ضغط هواء، وغيرها ويمثل نظام احواض التبخير وهو من المخطط البدء في أعمال المشروع خلال الربع الرابع من عام ٢٠٢١ أو فور الحصول على الموافقة البيئية وان ذلك حل تكنولوجي منخفض التكلفة للتخلص الآمن من المياه المصاحبة لانتاج الزيت الخام ،حيث تشكل الكميات المتزايدة من المياه المصاحبة لعمليات انتاج الزيت الخام مشكلة حقيقية لمعظم شركات قطاع البترول، ويعد نظام أحواض التبخير المعزولة من افضل الطرق المستخدمة في عمليات المعالجة والتخلص الآمن.

المصرى اليوم

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