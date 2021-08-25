ليبيا: نشعر بالأسف لقطع العلاقات بين الجزائر والمغرب

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أعربت الخارجية الليبية اليوم الأربعاء، عن أسفها لقطع العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر والمغرب.

وقالت ليبيا إنها تشعر بالأسف لإعلان الجزائر قطع العلاقات مع المغرب بنهاية سلسلة من التوترات في العلاقات بين البلدين في الفترة الأخيرة، داعية لاجتماع لدول اتحاد المغرب العربي على خلفية الأزمة.

وقال بيان للخارجية الليبية، والتي ترأس الدورة الحالية لوزراء خارجية اتحاد المغرب العربي: «نعرب عن عميق أسفنا لما آلت إليه العلاقات بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة المغربية».

ودعا البيان الدولتين إلى «ضبط النفس وعدم التصعيد، والتمسك بالمبادئ والأهداف المشتركة التي أسس من أجلها اتحاد المغرب العربي خدكمة لتطلعات شعوبنا».

وتابع البيان: «تدعو رئاسة اتحاد المغرب العربي أعضائه إلى عقد اجتماع على هامش اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية الذي سيعقد في القاهرة خلال الفترة من 7 إلى 9 سبتمبر القادم».

وقطعت الجزائر العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، اليوم الثلاثاء، معللة ذلك بما وصفته بأفعال «عدائية» من قبل المغرب الذي يخيم التوتر على علاقتها به منذ عقود.