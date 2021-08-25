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الأمم المتحدة : مصداقية انتخابات أكتوبر ستكون أساسية لمستقبل العراق

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الأمم المتحدة : مصداقية انتخابات أكتوبر ستكون أساسية لمستقبل العراق الأمم المتحدة : مصداقية انتخابات أكتوبر ستكون أساسية لمستقبل العراق

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أكدت جنين بلاسخارت، ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، اليوم الأربعاء، أن مصداقية انتخابات شهر أكتوبر المقبل، ستكون أساسية لمستقبل العراق.

وقالت في إحاطة عن العراق أمام مجلس الأمن الدولي، إن «انتخابات تشرين الأول تمتلك الإمكانات لتكون مختلفة عن انتخابات عام 2018».

وأضافت أن «مصداقية هذه الانتخابات، ستكون أساسية لمستقبل العراق».

وأشارت إلى أن «عدد موظفي الأمم المتحدة المنخرطين (في مراقبة الانتخابات) حاليا هو خمسة أضعاف العدد الذي عمل في انتخابات 2018».

ورأت بلاسخارات أن «مقاطعة الانتخابات ليست استراتيجية فعالة سواء للناخبين أو السياسيين».

المصرى اليوم

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