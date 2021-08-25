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الأمن اللبناني يطلب عدم نشر صور جثث المتوفين

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الأمن اللبناني يطلب عدم نشر صور جثث المتوفين الأمن اللبناني يطلب عدم نشر صور جثث المتوفين

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طلبت شعبة العلاقات العامة في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني، اليوم الأربعاء، عدم نشر صور جثث المتوفيين.

ونقلت صحيفة «النهار» اللبنانية عن الشعبة قولها بأن بعض وسائل الإعلام، ولا سيما المواقع الإلكترونية، ومواقع التواصل الاجتماعي، عند العثور على جثة شخص تنشر ما توافر من صور لجثته، باعتباره يندرج في إطار السبق الصحفي، أو لكسب أكبر عدد من الزائرين.

وانتقدت الشعبة ذلك التصرف إذ إنه لا يراعي «ما تشكل هذه الخطوة من انتهاك لحرمة الميت ولكرامته، والمس بمشاعر ذويه وأهله، متجاوزة بذلك أخلاقيات مهنة الإعلام».

ودعت الشعبة في بيانها المعنيين إلى «عدم نشر صور الأشخاص المتوفين، مراعاة لمشاعر الأهل والجمهور، لأن ذلك يعد انتهاكا لخصوصياتهم، ومن شأنه أن يزيد من حجم المأساة عندهم، وتتمنى احترام القوانين التي ترعى هذا الأمر، إضافة إلى ميثاق الشرف الإعلامي لتعزيز السلم الأهلي في لبنان الصادر عام 2013، وميثاق الشرف الإعلامي الإلكتروني الصادر عام 2016».

المصرى اليوم

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