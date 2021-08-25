بوسي شلبي تقدم هيفاء وهبي في حفل العلمين الجديدة الخميس

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لاقتراحات اماكن الخروج

وقع الاختيار على الإعلامية بوسي شلبي لتقديم حفل النجمة اللبنانية هيفاء وهبي بالعلمين الجديدة، مساء الخميس المقبل، داخل كريستال بيتش.

ومن المقرر أن يشهد الحفل حضورا كبيرا من مشاهير نجوم الفن والإعلام والشخصبات العامة ويشار اليه بأنه أكثر سهرات العلمين الجديدة جرأة وإثارة ويشارك في إحيائه فريق ديسكو مصر والراقصة بدرا وأوكسانا ومن تنظيم دي ميديا والماسة وياسر الحريري وايروس، وتم تغيير ديكورات المكان خصيصا من أجل الخروج بحفل مبهر للنجمة هيفاء وهبي.

كان الفنان أكرم حسني وجه كلمة شكر لمنظم الحفل ياسر والقائمين عليه لدعوته للحضور وذلك عبر خاصية الاستوري بحسابه على إنستجرام.. وهو ما زاد من تكهنات رواد مواقع التواصل ممن أشاروا إلى ضرورة تقديم اكرم وهيفا لأغنية «لو كنت» معا خلال الحفل خاصة أنها حققت نجاحا كبيرا على «يوتيوب و«تيك توك».

على جانب آخر، تخطي كليب «لو كنت» الذي جمع هيفاء وأكرم حسني حاجز الـ26 مليون مشاهدة وتصدر تريندات مواقع التواصل الاجتماعي، وجرى تصويره في لبنان مع المخرج حسام الحسيني وهو من كلمات ولحن أكرم حسني وتوزيع تومة.