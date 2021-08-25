"تطوع الإداري الصحي" ينظم دورتين عن التطوع

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بحضور أكثر من 100 متطوع من داخل المملكة

يعد العمل التطوّعي ركيزة أساسية من ركائز بناء المجتمعات، وأحد متطلبات الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

وقد ظهر جلياً مفهوم العمل التطوعي في ديننا الحنيف في كتاب الله وسنة رسوله، فالدعوة إلى التكاتف والتلاحم والتعاون والتطوّع معانٍ راسخة دعا إليها وحث عليها إسلامنا ليبني بذلك مجتمعات إنسانية.

وإيمانًا من نادي تطوع الإداري الصحي بالمملكة التابع لجمعية الإدارة الصحية بأهمية العمل التطوعي ونشر ثقافة التطوع ومواكبة رؤية المملكة 2030م، لتطوير مجال العمل التطوعي ورفع نسبة عدد المتطوعين نفذ النادي دورتين مجانية الأولى، بعنوان "التعريف بمنصات التطوع"، بالتعاون مع الجمعية السعودية للإدارة الصحية "عن بعد".

وتحدث المدرب روكان بن إبراهيم المحسن، خلال هذه الدورة عن مفهوم العمل التطوعي، والتطوع في القرآن الكريم، ومميزات العمل التطوعي، والميثاق الأخلاقي للمتطوع، وكذا التعريف بمنصات العمل التطوعي.

كما تحدث المدرب الكابتن عبد الله الزهراني، في الدورة الثانية، بعنوان "الإبداع في التطوع" التي كانت عبر "زوم"، عن مفهوم التطوع ومفهوم الإبداع، وكذلك هل نبدع لنتطوع أم نتطوع لنبدع؟ وكيف نبدع في التطوع وآلية وتنمية الإبداع وروح التجديد للتطوع؟

وشارك في الدورتين أكثر من 100 متطوع من داخل المملكة.

وعبر المتدربون عن سعادتهم بمثل هذه الدورات التي تعزز قدراتهم التطوعية.

وأوضح رئيس نادي تطوع الإداري الصحي بالمملكة، ثامر بن عبد الله الدرعان، أن التطوع يعد كأهم خاصية من خصائص المجتمع المدني الفاعل، ويعتبر من أبرز المعايير التي يحدد على ضوئها رقي المجتمع وتطوره، حيث يعد الوعي المتنامي والإدراك المتزايد بأهمية التطوع وممارسته بصورة فعلية وواقعية مؤشرًا حاسمًا للتفاعل الإيجابي للأفراد تجاه مجتمعهم للنهوض به وتنميته في كافة المجالات.

واستطرد: "نتقدم بالشكر والعرفان لرئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور بندر الصاعدي ومجلس إدارة الجمعية على الدعم اللامحدود للرقي بتطوع وفق الرؤية".

وقال "الدرعان":" إن نادي تطوعي الإداري الصحي تابع للجمعية السعودية للإدارة الصحية، وهي جمعية علمية مهنية معتمدة من مجلس أمناء الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، حيث صدر قرار اعتمادها بموجب قرار أمين عام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية برقم 35/أ/31 بتاريخ 20/03/1431هـ ، وبدأت أعمالها في اجتماعات مجلس إدارتها الأول بتاريخ 10/10/2010م، تهدف إلى تطوير العمل المهني والبحثي والمرجعي للمتخصصين المهنيين في مجال الإدارة الصحية.

وأضاف: رؤية النادي هي تقديم خدمات تطوعية على مستوى المملكة والمناطق وعلى مستوى المحافظة والمراكز التابعة لها عبر منصة وزارة الصحة ومنصة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ورسالة النادي توسيع آفاق المتطوعين في ماهية العمل التطوعي والعمل على تحسين فكرته من خلال المتطوعين وتحقيق دور النادي الريادي في تنمية ودعم المجتمع وتحقيق رؤية المملكة 2030 للوصول إلى مليون متطوع.

وأوضح أن أهداف النادي رفع مستوى الوعي بأهمية العمل التطوعي للفرد والمجتمع وتعزيز مفهوم العمل التطوعي والاستفادة من قدرات المتخصصين في الإدارة الصحية والممارسين الصحيين، وتسعى الجمعية لأن تكون مظلة لمنسوبيها لزيادة صلات التعاون والعمل سوياً لتحقيق الأهداف المرجوة واستثمار أوقات المتطوعين بما يعود بالنفع والخير عليهم وعلى المجتمع، وإيجاد أفكار تطوعية حديثة في كل فروع الجمعية بالمملكة تتوافق مع احتياجات الجهات المستفيدة والمتغيرات التي قد يواجهها المجتمع، ومشاركة أعضاء جمعية الإدارة الصحية وفروعها في العمل التطوعي من مبدأ إيجاد القدوة الحسنة ومشاركة النادي في جميع الكوارث والأزمات والمناسبات والفعاليات، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وبناء شراكات مع كافة القطاعات الحكومية والخاصة والقطاع الثالث وإشباع الجانب الديني والروحي لدى المتطوعين في ممارسة العمل التطوعي وتعزيز القيم الوطنية بهم.