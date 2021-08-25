دياب يستأنف تصوير فيلم السرب خارج القاهرة.. ويؤكد: «سعيد بالتعاقد مع وليد منصور»

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استأنف الفنان دياب تصوير فيلم «السرب» إخراج أحمد جلال خارج القاهرة، موضحا أنه سينتهي من تصوير مشاهده خلال الأيام الاول من شهر ديسمبر المقبل، ومن المقرر طرح الفيلم قريبا.

وأضاف دياب في تصريح خاص لـ«المصري اليوم»: «سعيد بمشاركتي بفيلم السرب، وحاليا أقوم بتصوير بعض المشاهد خارج القاهرة، وسيتم الانتهاء من تصوير مشاهدي خلال مطلع شهر ديسمبر المقبل».

وعن تعاقده مع المنتج وليد منصور قال «دياب»: «الحمد لله انتهيت من تسجيل أغنية (يا ساتر) خلال الأيام الماضية وهي أغنية سينجل سيتم طرحها خلال الفترة المقبلة، وسعيد جدا بالتعاقد مع المنتج وليد منصور منتج كبير وله مكانة كبيرة وسط عالم الفن».

«السرب» مأخوذ عن أحداث وقصص حقيقية، تدور أحداثه حول الضربة الجوية التي نفذها الجيش في ليبيا ضد داعش، في 5 فبراير 2015. ومن المقرر عرضه قريبا.

الفيلم بطولة أحمد السقا وآسر ياسين وكريم فهمي وأحمد حاتم وشريف منير ومحمود عبدالمغني ومنى زكي وهند صبري ومحمد دياب ومن تأليف عمر عبدالحميد وإخراج أحمد خالد جلال.