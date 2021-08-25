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علاء الشربيني يقدم حلقة خاصة مع أبطال ذوي القدرات الخاصة

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علاء الشربيني يقدم حلقة خاصة مع أبطال ذوي القدرات الخاصة علاء الشربيني يقدم حلقة خاصة مع أبطال ذوي القدرات الخاصة

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قدم الشيف علاء الشربيني حلقة خاصة، اليوم الأربعاء، من برنامجه «أحلى أكلة» المذاع على قناة «ON» مع أبطال من ذوي القدرات الخاصة.

واستضاف البرنامج كل من مريم محمد بطلة جمال التوحد والتي قدمت طريقة مختلفة لعمل السلطة، وتلقت مداخلة هاتفية من والدتها والتي قالت إن ابنتها تساعدها في أعمال المنزل، حيث تقوم بتتبيل «البانية» وتساعد في التنظيف، مشددةً على أنها سعيدة وفخورة بابنتها لأنها مميزة جدًا.

وأكدت والدة مريم أنه يجب مد اليد لأبطال ذوي القدرات الخاصة، مبينة أن ابنتها موديل في المنصورة وتتمنى أن تصبح مشهورة وتعمل في تصميم الاكسسوارات بنفسها.

كما استضاف البرنامج عبدالرحمن إبراهيم مصطفى بطل السباحة والذي أكد أنه يتمنى أن يكون بطلًا مثل اللاعب المصري الدولي محمد صلاح، حيث قدم خلال الحلقة طريقة عمل الفروت سلاط.

أما الطفلة نور إسلام فهي مشجعة لنادي وأكدت أنها من صغرها تحب الأبيض، مبدية فخرها بفوز الزمالك بمسابقة الدوري المصري أمس، كما قدمت خلال الحلقة سلطة التونة.

استضاف البرنامج أيضًا حبيبة والتي نفذت «الشكشوكة»، موضحةً أنها تساعد أهلها في أعمال المنزل، مشيدة بالبرنامج والأكلات التي يقدمها الشيف علاء الشربيني، حيث تشاهده بشكل يومي.

يذكر أن «أحلى أكلة» برنامج يومي يقدمه الشيف علاء الشربيني على قناة ON، من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الثانية حتى الثالثة والنصف.

المصرى اليوم

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