تكثيف العمل في مشروع تطوير ورصف طريق السويس - السخنة

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أكد اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، على مدير عام فرع الهيئة العامة للطرق والكباري بالسويس والشركات المنفذة بسرعة الانتهاء من المشروع القومى لتطويرطريق السويس ـ السخنة لما يمثل هذا الطريق من تنمية اقتصادية ونقلة حضارية كبيرة بمصر في كافة المجالات.

جاذ ذلك في اللقاء الذي عقده المحافظ بديوان عام المحافظة اليوم بحضور الدكتور عبدالله رمضان نائب المحافظ وخالد سعداوى السكرتير العام للمحافظة والعميد ايهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد للمحافظة والقيادات التنفيذية ورؤساء الاحياء ومديري الادارات المعنية والطرق والكباري ومديرية الطرق والنقل ومديري المرافق العامة الحيوية بالمحافظة .

وفي الاجتماع شدد المحافظ على مسئولي الـ 8شركات المنفذة لانشاء ورصف الطريق سرعة انجاز الاعمال على طريق السخنة السويس في المرحلة الاولي، والتاكيد على الالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من المشروع، للحفاظ على أرواح المواطنين، حيث يشهد هذا الطريق حركة كبيرة من السيارات بجميع انواعها ويخدم أهالي محافظة السويس والمحافظات المجاورة مثل القاهرة والبحر والاحمر ويقدم خدمة للمشروعات الصناعية بالمناطق الصناعية والاقتصادية والموانئ بالمنطقة.

واكد صقر على المرور بمتابعة حركة السيارات على الطريق وعمل التحويلات المرورية واللافتات الارشادية لتوجيه السيارات المتجهة من والي طريق السخنة السويس.

وشدد المحافظ على انه سيتم محاسبة أي شركة اومسئول يقصر في تعطيل العمل بطريق السخنة وسيتم تحويله إلى النيابة العامة .

يذكر أن المرحلة الاولي من المشروع تشمل إنشاء 6 حارات في كل اتجاه منها 3 حارات للسيارات الصغيرة و3 حارات للشاحنات بطول الطريق 60 كم، يبدأ من كمين سوميد وتنتهى عند طريق السويس القاهرة كمرحلة أولى. مشيرا إلى ان المرحلة الثانية من المشروع ستشهد رصف وتطوير طريق السخنة الزعفرانة.

ويضم المشروع كبارى علوية أعلى السكة الحديد وأعلى مسار القطار السريع وعند مدخل ميناء السخنة والادبية ومنطقة سوميد لحل مشاكل تراكم المياه والسيول التي تسقط بهذه المنطقة.