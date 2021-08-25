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رئيس الأركان الإسرائيلي: نستعد لعملية عسكرية جديدة في غزة

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رئيس الأركان الإسرائيلي: نستعد لعملية عسكرية جديدة في غزة رئيس الأركان الإسرائيلي: نستعد لعملية عسكرية جديدة في غزة

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قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، اليوم الأربعاء، إن الجيش يستعد لعملية عسكرية جديدة ضد قطاع غزة.

وأوضح كوخافي خلال حديثه لمراسلين عسكريين حول التهديدات التي تواجه إسرائيل «منذ نهاية عملية حارس الأسوار يستعد الجيش الإسرائيلي بجهد متضافر لاحتمال شن عملية أخرى في غزة»، مضيفا «لا نقبل انتهاك السيادة أيا كان من يقف وراءها، وحماس مسؤولة عن كل ما يحدث في قطاع غزة»، حسب ما نقلت صحيفة «معاريف» العبرية.

وأضاف: «تحتل إيران المرتبة الأولى في أولويات الجيش الإسرائيلي، ولكن بشكل روتيني، قد تكون غزة هي التي ستتطلب اهتمام الجيش وموارده في المستقبل القريب».

وتزايدت التوترات خلال الأيام القليلة الماضية على الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة، على خلفية إطلاق بالونات حارقة من القطاع تجاه المستوطنات الإسرائيلية القريبة.

المصرى اليوم

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