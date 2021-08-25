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مدير مكتبة الإسكندرية يستقبل وفد هيئة التعاون الدولي اليابانية (صور)

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مدير مكتبة الإسكندرية يستقبل وفد هيئة التعاون الدولي اليابانية (صور) مدير مكتبة الإسكندرية يستقبل وفد هيئة التعاون الدولي اليابانية (صور)

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استقبل الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، صباح اليوم، وفدًا من هيئة التعاون الدولي اليابانية JICA، لبحث سبل التعاون بين الجانبين في المشروعات الحالية والمستقبلية.

أكد الدكتور مصطفى الفقي حرص مكتبة الإسكندرية على تقديم الدعم والتعاون مع هيئة التعاون الدولي اليابانية في المشروعات التي تشارك فيها في وأهمها مشروع إنشاء المتحف المصري الكبير.

ولفت أعضاء الوفد إلى دور هيئة التعاون الدولي اليابانية في مشروع إنشاء المتحف المصري الكبير من خلال تقديم الدعم الفني ونقل الخبرات المتعلقة بالمتاحف والمعارض وعمليات التنقيب والترميم.

وأكد أعضاء الوفد أن هذا المشروع يعد أحد أهم جوانب التعاون المصري الياباني في قطاع السياحة والآثار. وشددوا على حرصهم على التعاون مع مكتبة الإسكندرية في هذا الإطار وخاصة الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية وعضو مجلس أمناء هيئة المتحف المصري الكبير.

وأكد الدكتور مصطفى الفقي في ختام اللقاء أن مكتبة الإسكندرية حريصة على تقديم الدعم الكامل للهيئة في المشروعات التي تنفذها في مصر.

مدير مكتبة الإسكندرية يستقبل وفد هيئة التعاون الدولي اليابانية
مدير مكتبة الإسكندرية يستقبل وفد هيئة التعاون الدولي اليابانية
مدير مكتبة الإسكندرية يستقبل وفد هيئة التعاون الدولي اليابانية
مدير مكتبة الإسكندرية يستقبل وفد هيئة التعاون الدولي اليابانية
مدير مكتبة الإسكندرية يستقبل وفد هيئة التعاون الدولي اليابانية
مدير مكتبة الإسكندرية يستقبل وفد هيئة التعاون الدولي اليابانية

المصرى اليوم

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