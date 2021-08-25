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لقاء الخميسي تؤيد إلغاء خانة الديانة من البطاقة: «لا هتزود ولا هتنقص»

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لقاء الخميسي تؤيد إلغاء خانة الديانة من البطاقة: «لا هتزود ولا هتنقص» لقاء الخميسي تؤيد إلغاء خانة الديانة من البطاقة: «لا هتزود ولا هتنقص»

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أعربت الفنانة لقاء الخميسي عن تأييدها لفكرة إلغاء خانة الديانة من البطاقة الشخصية في .

وقالت «الخميسي» عبرخاصية «الإستوري» عبر صفحتها الشخصية على «إنستجرام»، الأربعاء، إنها «أؤيد إلغاء خانة الديانة من البطاقة».

وتابعت: «رسائل كتير وأسئلة عن إيه مضايقك في خانة الديانة، أحب أرد على أصدقائي وأقولهم إيه أهمية خانة الديانة؟، البطاقة الشخصية عشان نعرف اسم حضرتك وميلادك لأي مصالح حكومية أو أي ظرف أمني مالهوش علاقة بديانة حضرتك».

واستكملت: «الديانة تخصك أنت لوحدك ما تخصش شخص آخر، الديانة وعلاقة الإنسان بربه ومعتقداته أمور شخصية جدا ومش عامة، معرفتك بديانة الآخر لا هتزود ولا هتنقص.. مطلوب منك تتعامل بإنسانية فقط مع أي شخص أي كانت ديانته»، حسب قولها.

المصرى اليوم

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