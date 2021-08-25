جامعة المنوفية تنظم قافلة متكاملة إلى قرية سبك الأحد

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نظمت الجامعة برئاسة الدكتور عادل مبارك، قافلة متكاملة إلى قرية سبك الأحد، بمركز أشمون.

وأكد رئيس الجامعة في بيان، الأربعاء، أن مبادرة «حياه كريمة» التي دعا إليها الرئيس عبدالفتاح السيسي، تعد من أهم المبادرات الوطنية على مستوى الدولة لتوفير حياة كريمة للقرى الأكثر احتياجا، وتقوم الجامعة بالمساهمة في تنفيذ هذه المبادرة الهامة وتوجيه قوافل متكاملة لجميع قرى المحافظة والمحافظات الأخرى لتقديم خدمات متكاملة لجميع الأهالي.

وقام الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية والدكتور عبدالرحمن الباجورى مستشار رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بتفقد فعاليات القافلة ومتابعة الخدمات التي تقدمها والتى تشمل قافلة طبية وقافلة تربوية.

وأوضح الدكتور محمود قورة، عميد الطب، أن القافلة الطبية تضم تخصصات (العيون، الجلدية، القلب، الأطفال، المخ والأعصاب، المسالك، الصدر، العظام، الباطنة، الجراحة العامة، الأنف والاذن، الأمراض النفسية والعصبية، طب المناطق الحارة، العمليات الجراحية، الأطراف الصناعية، الأورام، الأسنان) لتقديم الكشف والعلاج المجانى لأهالى القرية، وتحويل الحالات التي تحتاج إلى جراحات إلى مستشفى الجامعة.

وأضاف الدكتور صبحي شرف، عميد التربية، أن القافلة التربوية يتم بها ندوات توعوية وفصول محو أمية.