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منتخب يكسب السودان.. وتعادل سلبي بين تونس ولبنان

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افتتاح كأس العرب للسيدات

منتخب مصر يكسب السودان.. وتعادل سلبي بين تونس ولبنان

انطلقت في العاصمة المصرية القاهرة، منافسات بطولة كأس العرب الثالثة للسيدات، والتي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم، خلال الفترة من 24 أغسطس وحتى 6 سبتمبر المقبل.

وتعد هذه البطولة إحدى بطولات الاتحاد العربي لكرة القدم المدرجة في الموسم الرياضي 2021- 2022.

شهد اليوم الافتتاحي للبطولة إقامة مباراتين لحساب المجموعة الأولى، جمعت الأولى منتخب مع منتخب السودان، والتي انتهت لصالح الأول بنتيجة 10-0.

وسجل أهداف المصري كل من: نادين غازي (4 أهداف)، وسماء جمعة، ونهى صادق، وسمر الزيات، وسامية آدم، وسلوى متولي، ومنار سالم، بواقع هدف لكل منهن.

وفي مباراة ثانية بالجولة ذاتها، تعادل منتخب تونس سلبياً دون أهداف مع نظيره منتخب لبنان.

وتتواصل مباريات البطولة في يومها الثاني، الأربعاء، بإقامة لقاء في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة يجمع منتخب الأردن مع نظيره منتخب الجزائر، ضمن المجموعة الثانية التي تضم أيضاً منتخب فلسطين.

منتخب مصر يكسب السودان.. وتعادل سلبي بين تونس ولبنان

منتخب مصر يكسب السودان.. وتعادل سلبي بين تونس ولبنان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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