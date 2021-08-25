محافظ الإسماعيلية يناقش إمكانية إنشاء مدرسة النيل الدولية بالمحافظة

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استقبل اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، اللواء محمد سامي، مدير صندوق دعم المشروعات بوزارة التربية والتعليم، لبحث سبل التعاون بين المحافظة والوزارة في دعم مشروعات المدارس الجديدة.

وبحسب بيان، الأربعاء، نقل اللواء محمد سامي، تحيات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم لمحافظ الإسماعيلية وأكد على أهمية محافظة الإسماعيلية وموقعها المتميز، حيث تحظى بعدد من المدارس المتميزة ذات النوعيات المتخصصة سواء في التعليم العام أو الفني بخلاف المدارس الحكومية والرسمية وكذلك الخاصة وذات الشهادات الأجنبية.

من هذا المنطلق تمت مناقشة إمكانية إقامة مدرسة جديدة ضمن خطة الدولة في التوسع في مدارس النيل الدولية وهي مدارس لغات بمصروفات تناسب الطبقة المتوسطة وتهتم بجودة التعليم وإعداد خريج متميز قادر على التطوير والإبتكار حيث تبدأ بصفوف رياض الأطفال حتي المرحلة الثانوية.

وناقش المحافظ الخطوط العريضة لهذا المشروع التعليمي المتميز، ومتطلبات إقامة مدرسة النيل على أرض محافظة الإسماعيلية من حيث اختيار المكان الأمثل وتخصيص الارض المناسبة على ان تشرف هيئة العامة للابنية التعليمية فيما بعد على عملية الإنشاء طبقا لمعايير مدارس النيل ومطابق لكود الإنشاء بتمويل من صندوق دعم المشروعات بالوزارة.

وتعد مدارس النيل قيمة تربوية وتعليمية تضاف لمحافظة الإسماعيلية وتخدم قطاع عريض من المواطنين الراغبين بمستوي متميز من التعليم بمصروفات تناسب معظم الأسر المصرية.

جدير بالذكر أن مدارس النيل هي Nile Egyptian Schools (NES)) وهي مدارس مصرية دولية تساهم في تأسيسها صناديق تمويل حكومية، بدأت نشاطها عام 2010 لتقدم خدمة تعليمية دولية مقابل مصاريف سنوية مخفضة بالمقارنة مع المدارس الدولية الخاصة.، تدار بواسطة شركة مصر للإدارة التعليمية، ويشرف عليها وحدة شهادة النيل الدولية بصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء بالشراكة مع جامعة كمبريدج البريطانية التي تقدم الدعم الفني وتقوم تلك المدارس بتدريس مناهج مصرية باللغة الإنجليزية بمعايير دولية لمراحل التعليم.