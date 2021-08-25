أخبار عاجلة

ناصر منسي يكشف الحقيقة الكاملة بشأن مفاوضات الزمالك -
الإسماعيلي ينهي الاتفاق مع إيهاب جلال بشأن تجديد عقده -
بهاء سلطان يشعل المسرح الروماني بالساحل الشمالي .. ومذيعة الحفل تقدمه باسم «إيهاب» (صور) -
رئيس مدينة دسوق يعاين موقع لإقامة مكتب بريد بالجهود الذاتية -
"صندوق الاستثمارات" يعلن عن نية تأسيس منصة طوعية لتداول تأمينات الكربون بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا -
وزيرة الثقافة تشهد عرض المظ وسي عبده.. وتؤكد: فن المسرح أحد وسائل توثيق تاريخ المبدعين -
يثير تساؤلات الجماهير .. لقاء يجمع رامي مالك وياسمين صبري في مهرجان فينيسيا (فيديو) -
«التهرب الجمركي بالأقصر» تضبط كمية من السجائر الأجنبية الغير خالصة الضرائب والرسوم -
أوباما: تلقيت 3 عروض من السعودية وقطر .. وأتمنى انضمام عبدالله السعيد للزمالك -
رسميًا.. البنك الأهلي يتعاقد مع ثنائي دجلة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

تأجيل محاكمة نائب محافظ الإسكندرية الأسبق في «الكسب غير المشروع» لـ24 نوفمبر

Print
تأجيل محاكمة نائب محافظ الإسكندرية الأسبق في «الكسب غير المشروع» لـ24 نوفمبر تأجيل محاكمة نائب محافظ الإسكندرية الأسبق في «الكسب غير المشروع» لـ24 نوفمبر

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار سامي زين الدين، الأربعاء، محاكمة سعاد الخولي، نائب محافظ الإسكندرية الأسبق، في اتهامها بالكسب غير المشروع لجلسة 24 نوفمبر.

كان المستشار عادل السعيد، رئيس جهاز الكسب غير المشروع السابق، أحال المتهمة لمحكمة الجنايات بتهمة تحقيق كسب غير مشروع بقرابة 900 ألف جنيه.

وتضمن أمر إحالة المتهمة إلى المحكمة أنه «بصفتها من الخاضعين لأحكام القانون رقم 6 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع- مدير مديرية الطب البيطرى بمحافظة القاهرة، والبحر الأحمر، ومستشار بالهيئة العامة للخدمات البشرية، ونائب محافظ الإسكندرية- حصلت لنفسها ولذويها أبنائها «ر» و«أ» و«م»، علی کسب غير مشروع مبلغ وقدره 900 ألف جنيه عبارة عن مصروفات غير معلومة المصدر ناشئة عن وجود زيادة طارئة في الثروة لا تتناسب مع المصادر المشروعة لدخلها، وكان ذلك ناتجًا عن استغلالها لصفتها في الوظائف سالفة البيان، بأن استغلت وظائفها السابقة، وقامت بالحصول على العديد من العقارات من الجهات التي تعاملت معها واستثمارها بإعادة بيعها، فضلًا عن قيامها بعمل العديد من العلاقات مع المترددين على جهات عملها، والحصول على ميزات وهدايا ومبالغ مالية، وهو ما نتج عنه زيادة في ثروتها وذويها بشكل لا يتناسب مع مواردهم، وعجزت عن إثبات مصدر مشروع لها».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
ناصر منسي يكشف الحقيقة الكاملة بشأن مفاوضات الزمالك

ناصر منسي يكشف الحقيقة الكاملة بشأن مفاوضات الزمالك

الإسماعيلي ينهي الاتفاق مع إيهاب جلال بشأن تجديد عقده

الإسماعيلي ينهي الاتفاق مع إيهاب جلال بشأن تجديد عقده

بهاء سلطان يشعل المسرح الروماني بالساحل الشمالي .. ومذيعة الحفل تقدمه باسم «إيهاب» (صور)

بهاء سلطان يشعل المسرح الروماني بالساحل الشمالي .. ومذيعة الحفل تقدمه باسم «إيهاب» (صور)

رئيس مدينة دسوق يعاين موقع لإقامة مكتب بريد بالجهود الذاتية

رئيس مدينة دسوق يعاين موقع لإقامة مكتب بريد بالجهود الذاتية