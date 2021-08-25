تأجيل محاكمة نائب محافظ الإسكندرية الأسبق في «الكسب غير المشروع» لـ24 نوفمبر

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أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار سامي زين الدين، الأربعاء، محاكمة سعاد الخولي، نائب محافظ الإسكندرية الأسبق، في اتهامها بالكسب غير المشروع لجلسة 24 نوفمبر.

كان المستشار عادل السعيد، رئيس جهاز الكسب غير المشروع السابق، أحال المتهمة لمحكمة الجنايات بتهمة تحقيق كسب غير مشروع بقرابة 900 ألف جنيه.

وتضمن أمر إحالة المتهمة إلى المحكمة أنه «بصفتها من الخاضعين لأحكام القانون رقم 6 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع- مدير مديرية الطب البيطرى بمحافظة القاهرة، والبحر الأحمر، ومستشار بالهيئة العامة للخدمات البشرية، ونائب محافظ الإسكندرية- حصلت لنفسها ولذويها أبنائها «ر» و«أ» و«م»، علی کسب غير مشروع مبلغ وقدره 900 ألف جنيه عبارة عن مصروفات غير معلومة المصدر ناشئة عن وجود زيادة طارئة في الثروة لا تتناسب مع المصادر المشروعة لدخلها، وكان ذلك ناتجًا عن استغلالها لصفتها في الوظائف سالفة البيان، بأن استغلت وظائفها السابقة، وقامت بالحصول على العديد من العقارات من الجهات التي تعاملت معها واستثمارها بإعادة بيعها، فضلًا عن قيامها بعمل العديد من العلاقات مع المترددين على جهات عملها، والحصول على ميزات وهدايا ومبالغ مالية، وهو ما نتج عنه زيادة في ثروتها وذويها بشكل لا يتناسب مع مواردهم، وعجزت عن إثبات مصدر مشروع لها».