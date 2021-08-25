محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للدور الثانى

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اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، الأربع8اء، نتيجة شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) الدور الثانى للعام الدراسى ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ بحضور الأستاذ مجدي الجيار وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

وجاءت نسبة النجاح بإتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي ٩٢.٢٥% حيث بلغ إجمالى المتقدمين لأداء الامتحانات بالدور الثانى ٢٨٣٠١ طالبا وطالبة وبلغ إجمالى عدد الحاضرين ٢٥٢١٧ طالبا وطالبة بإجمالى عدد ناجحين ٢٣٢٦٢ طالبا وطالبة.

وجاءت نسبة النجاح بمرحلة التعليم الأساسي للقسم المهني ٩٤.١٢% حيث حضر ٣٤ طالب وطالبة ونجح منهم ٣٢ طالب وطالبة، كما جاءت نسبة النجاح بمرحلة اتمام الدراسة للتعليم الأساسي لمدارس الصم وضعاف السمع ١٠٠%.