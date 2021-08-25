رئيس الحسنة بوسط سيناء يتابع أعمال الخطة الاستثمارية بالمدينة

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تابع أسامة أحمد محمد عفش رئيس مركز ومدينة الحسنة في وسط سيناء، الأربعاء، استكمال أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالى ٢٠٢٠/٢٠٢١، وذلك بناء على توجيهات الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

وقال رئيس مركز ومدينة الحسنة إنه تم التشديد على ضرورة التنبيه على المقاولين المسئولين عن بتنفيذ الأعمال بسرعة الإنتهاء منها طبقآ للجدول الزمنى المحدد لها، وكذا ضرورة الدقة في تنفيذ الأعمال حسب الشروط المتفق عليها داخل كراسة الشروط، مع عدم الإخلال بها وتلافى جميع الملاحظات التي تبديها الجهات المعنية والمهندسين المشرفين، والإلتزام بالضوابط والمعايير المحددة وذلك لضمان جودة الأعمال، إلى جانب مراعاة الإلتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.

كما أشار إلى تكليف محمود الشريف مدير إدارة التخطيط والمتابعة بالمجلس بالتوجه إلى قرية الجفجافه لمتابعة الأعمال وماتم تنفيذه منها حتى الآن بحضور حاتم مهران رئيس قرية الجفجافة ومنها عملية رصف الطرق بقرية الجفجافة والميدان الرئيسى والتنبيه على الشركة المنفذة بسرعة الانتهاء منها طبقآ للجدول الزمنى المحدد لها.