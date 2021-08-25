أخبار عاجلة

ناصر منسي يكشف الحقيقة الكاملة بشأن مفاوضات الزمالك -
الإسماعيلي ينهي الاتفاق مع إيهاب جلال بشأن تجديد عقده -
بهاء سلطان يشعل المسرح الروماني بالساحل الشمالي .. ومذيعة الحفل تقدمه باسم «إيهاب» (صور) -
رئيس مدينة دسوق يعاين موقع لإقامة مكتب بريد بالجهود الذاتية -
"صندوق الاستثمارات" يعلن عن نية تأسيس منصة طوعية لتداول تأمينات الكربون بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا -
وزيرة الثقافة تشهد عرض المظ وسي عبده.. وتؤكد: فن المسرح أحد وسائل توثيق تاريخ المبدعين -
يثير تساؤلات الجماهير .. لقاء يجمع رامي مالك وياسمين صبري في مهرجان فينيسيا (فيديو) -
«التهرب الجمركي بالأقصر» تضبط كمية من السجائر الأجنبية الغير خالصة الضرائب والرسوم -
أوباما: تلقيت 3 عروض من السعودية وقطر .. وأتمنى انضمام عبدالله السعيد للزمالك -
رسميًا.. البنك الأهلي يتعاقد مع ثنائي دجلة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

رئيس الحسنة بوسط سيناء يتابع أعمال الخطة الاستثمارية بالمدينة

Print
رئيس الحسنة بوسط سيناء يتابع أعمال الخطة الاستثمارية بالمدينة رئيس الحسنة بوسط سيناء يتابع أعمال الخطة الاستثمارية بالمدينة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع أسامة أحمد محمد عفش رئيس مركز ومدينة الحسنة في وسط سيناء، الأربعاء، استكمال أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالى ٢٠٢٠/٢٠٢١، وذلك بناء على توجيهات الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

وقال رئيس مركز ومدينة الحسنة إنه تم التشديد على ضرورة التنبيه على المقاولين المسئولين عن بتنفيذ الأعمال بسرعة الإنتهاء منها طبقآ للجدول الزمنى المحدد لها، وكذا ضرورة الدقة في تنفيذ الأعمال حسب الشروط المتفق عليها داخل كراسة الشروط، مع عدم الإخلال بها وتلافى جميع الملاحظات التي تبديها الجهات المعنية والمهندسين المشرفين، والإلتزام بالضوابط والمعايير المحددة وذلك لضمان جودة الأعمال، إلى جانب مراعاة الإلتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية اللازمة لمواجهة .

كما أشار إلى تكليف محمود الشريف مدير إدارة التخطيط والمتابعة بالمجلس بالتوجه إلى قرية الجفجافه لمتابعة الأعمال وماتم تنفيذه منها حتى الآن بحضور حاتم مهران رئيس قرية الجفجافة ومنها عملية رصف الطرق بقرية الجفجافة والميدان الرئيسى والتنبيه على الشركة المنفذة بسرعة الانتهاء منها طبقآ للجدول الزمنى المحدد لها.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
شمال سيناء تسجل حالة وفاة جديدة نتيجة إصابتها بفيروس كورونا

شمال سيناء تسجل حالة وفاة جديدة نتيجة إصابتها بفيروس كورونا

10 أماكن للتطعيم ضد فيروس كورونا بجامعة بني سويف

10 أماكن للتطعيم ضد فيروس كورونا بجامعة بني سويف

الهند تسجل أكبر حصيلة يومية للإصابات بفيروس كورونا خلال شهرين

الهند تسجل أكبر حصيلة يومية للإصابات بفيروس كورونا خلال شهرين

إسرائيل تتجاوز حاجز 11 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال يوم واحد

إسرائيل تتجاوز حاجز 11 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال يوم واحد