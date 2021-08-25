سفير المغرب بالقاهرة لـ«المصري اليوم»: نأسف لقرار الجزائر.. وأيدينا لا تزال ممدودة

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أعرب سفير المغرب في القاهرة، أحمد التازي، عن أسفه للقرار الجزائري بقطع العلاقات الدبلوماسية مع بلاده، كما أعرب في الوقت نفسه عن أمله في أن تعود العلاقات الثنائية إلى مجراها الطبيعي لما فيه خير البلدين والمنطقة.

وقال التازي في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، إن القرار الجزائري جاء أحادي الجانب وغير مبرر، مشيرا إلى أن الرباط لا تزال يدها ممدودة للجزائر الشقيقة وظهر ذلك في أكثر من مناسبة وكان آخرها خطاب الملك محمد السادس بمناسبة ذكرى تربعه على العرش.

وأكد السفير أن المغرب كانت وستظل شريكا صادقا ومخلصا للشعب الجزائري حتى قبل الاستقلال عن الاستعمار، وأوضح أن بلاده ليست دولة عدوانية، بل إن سياسة ملوكها مبنية على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في شؤون الآخرين.

ولفت التازي إلى أن التحديات المشتركة للبلدين تتطلب التعاون الثنائي المشترك بما يعود بالنفع على البلدين الشقيقين.

كانت وزارة الخارجية المغربية أعلنت عن أسفها للقرار الجزائري، ووصفته بأنه غير مبرر، ردا على قرار الجزائر، التي أعلنت قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب بسبب ما وصفته بممارسة أعمال عدائية ضدها.