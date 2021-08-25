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دعت المملكة العربية السعودية اليوم الأربعاء، المغرب والجزائر لتغليب الحوار والحلول الدبلوماسية لحل الخلافات بين البلدين الشقيقين.

وعبرت وزارة الخارجية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية، عن أسف حكومة المملكة العربية السعودية لما آلت إليه تطورات العلاقات بين الأشقاء في كل من المغرب والجزائر، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية.

كما أعربت عن أمل حكومة المملكة في عودة العلاقات بين البلدين بأسرع وقت ممكن، داعية البلدين إلى تغليب الحوار والدبلوماسية لإيجاد حلول للمسائل الخلافية، بما يسهم في فتح صفحة جديدة للعلاقات بينهما، وبما يعود بالنفع على شعبيهما، ويحقق الأمن والاستقرار للمنطقة، ويعزز العمل العربي المشترك.

كانت الجزائر أعلنت قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب اعتباراً من أمس الثلاثاء، وقال وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، إن قطع العلاقات لا يعني تضرر مواطني البلدين.

في المقابل، رفضت وزارة الخارجية المغربية، مساء الثلاثاء، المبررات الجزائرية لقطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، معربة عن أسفها لاتخاذ مثل هذا القرار الذي وصفته بـ«غير المبرر تماما».