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كسب الإمارات بثلاثة أشواط نظيفة.. طائرة الأخضر تحلّق في الأجواء الخليجية

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كسب الإمارات بثلاثة أشواط نظيفة.. طائرة الأخضر تحلّق في الأجواء الخليجية

واصل السعودي لدرجة الناشئين للكرة الطائرة عروضه القوية في البطولة الخليجية السادسة للمنتخبات للكرة الطائرة، ونجح في تحقيق انتصاره الثاني اليوم الأربعاء على حساب المنتخب الإماراتي بثلاثة أشواط نظيفة 25/ 14، 25/ 16، 25/ 18.

وذلك خلال منافسات الجولة الثانية من البطولة التي تستضيفها مملكة البحرين حتى الـ31 من شهر أغسطس الجاري.

ورفع الأخضر السعودي رصيده إلى 6 نقاط، عقب مباراة تألّق فيها لاعبو الأخضر، وشهدت تقديمهم مستوياتٍ فنية عالية في الضربات الساحقة وحوائط الصدّ على الشبكة، ليفرضوا سيطرتهم على مجريات اللقاء.

يذكر أن جميع المنتخبات ستخضع للراحة يوم غد الخميس، على أن تستأنف المباريات يوم الجمعة؛ حيث سيلتقي أخضر الطائرة بنظيره البحريني في تمام الساعة الـ"7:00" مساء، فيما يتواجه منتخبا الكويت والإمارات عند تمام الساعة الـ"5:00" عصرًا.

الخواهر: طموحنا الذهب

أكد كابتن المنتخب السعودي جواد الخواهر أن الفريق ظهر عليه الانسجام بشكل أكبر مع الانتصار في الجولة الثانية، وهذا ما يضاعف عليهم المسؤولية، خصوصًا أن لقاء الجولة الثالثة سيجمعهم بمستضيف البطولة المنتخب البحريني على مركز الصدارة؛ حيث ينصبّ تركيزهم على تحقيق الانتصار الثالث على التوالي والدخول للدور الثاني بالعلامة الكاملة والمنافسة بقوة على تحقيق اللقب وإهدائه للوطن.

وأضاف: "نشكر الاتحاد السعودي للكرة الطائرة على توفير سبل الراحة والاستعداد للبطولة بشكل رائع من خلال المعسكرات والمباريات الودية التي أقيمت للمنتخب".

عودة الجماهير

وتشهد البطولة الخليجية للمنتخبات أول حضور جماهيري في كرة الطائرة بمملكة البحرين بعد جائحة كورونا؛ وذلك وفقًا للإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية المعتمدة بمملكة البحرين.

كسب الإمارات بثلاثة أشواط نظيفة.. طائرة الأخضر تحلّق في الأجواء الخليجية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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