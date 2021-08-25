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محافظ الغربية يستقبل سفير إندونيسيا.. ويستعرض معالم الإقليم التاريخية والدينية

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محافظ الغربية يستقبل سفير إندونيسيا.. ويستعرض معالم الإقليم التاريخية والدينية محافظ الغربية يستقبل سفير إندونيسيا.. ويستعرض معالم الإقليم التاريخية والدينية

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استقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، بمكتبه، السفير لطفي رؤوف سفير دولة إندونيسيا بجمهورية العربية، لبحث سبل التعاون والتبادل الثقافي وتنشيط السياحة بين الطرفين وذلك بحضور الأستاذ أحمد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، السيدة كنتم خير السكرتير الأول للقسم الاقتصادي، السيد ألكسندر بيتر سكرتير أول القسم السياسي، السيد بامبانج سوريادي المستشار التربوي والثقافي، وأعضاء مجلس الشباب المصري.

وناقش محافظ الغربية خلال لقائه مع سفير دولة أندونيسيا سبل التعاون بين الجانبين مؤكداً أن محافظة الغربية محافظة غنية بمنتجاتها الزراعية والصناعية وتراثها الثقافي والديني، وترحب بتبادل الخبرات في المجالات إذ تشتهر المحافظة بمزاراتها الدينية ،التاريخية والأثرية كونها تضم المسجد الأحمدي بطنطا والذي يقصده الزائرين، متحف طنطا، المعابد ببهبيت الحجارة بسمنود وبصا الحجر ببسيون، مسار العائلة المقدسة وغيرها من الأماكن الأثرية، هذا إلى جانب القرى المنتجة والمصدرة للخارج مثل قرية شبرابلوله المصدرة للياسمين، قرية كتامة الصناعية المصنعة للأثاث وغيرها من القرى المنتجة، موجهاً الدعوة للسفير بتكرار الزيارة والتنسيق بين الطرفين لتبادل وتعميق العلاقات.

ومن جانبه أعرب رؤوف عن سعادته بالاستقبال الحافل ووجوده بمحافظة الغربية حيث انها تعد الزيارة الأولى له منذ توليه المنصب، مؤكداً على عمق العلاقات بين البلدين واستعداد بلاده للتعاون مع المحافظة لتبادل الخبرات الثقافية، الزراعية والصناعية.

وفي نهاية اللقاء تبادل الطرفين الدروع والهدايا التذكارية، حيث قام المحافظ بإهداء السفير درع المحافظة تكريماً له، وأهدى السفير للمحافظ الهدايا التذكارية تعبيراً عن العلاقات الوطيدة بين البلدين الصديقين، كما أهدى مجلس الشباب المصري درع المؤسسة لمحافظ الغربية تقديراً لجهوده المبذولة في دعم المؤسسات الشبابية.

المصرى اليوم

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