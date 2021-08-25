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يتابع مشروع تطوير مطار العلمين الدولي

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السيسي يتابع مشروع تطوير مطار العلمين الدولي يتابع مشروع تطوير مطار العلمين الدولي

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عقد الرئيس عبدالفتاح اجتماعا، الأربعاء، مع الفريق محمد عباس حلمي قائد القوات الجوية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أحمد العزازي نائب رئيس الهيئة الهندسية للمنطقة الشمالية والغربية، واللواء تامر مختار مساعد قائد القوات الجوية، والعميد قايد عيد بالقوات الجوية، إلى جانب مجموعة من رؤساء كبرى شركات المقاولات المصرية.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض مشروع تطوير مطار العلمين الدولي.

واطلع الرئيس في هذا الإطار على مشروع تطوير مطار العلمين ليصبح مطاراً دولياً ذكياً يعتمد على أحدث التكنولوجيا ويحتوى على كافة الخدمات، بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجالات الطيران والمطارات الدولية، وذلك استثماراً للموقع الجغرافي المميز للمطار ومدينة العلمين الجديدة، والذي يؤهل مطار العلمين ليصبح محوراً رئيسياً للنقل الجوي والتجاري واللوجستي لجميع دول العالم، حيث يقع المطار على حوض البحر المتوسط بما يمكنه كذلك من ربط شمال أفريقيا وجنوب أوروبا سياحياً واقتصادياً وتجارياً.

ووجه الرئيس بأن يتكامل ذلك المشروع مع خطة الدولة لدعم قطاع السياحة والطيران المدني، وكذلك في إطار تنمية وتطوير الساحل الشمالي الغربي للبلاد ويهدف لاستقطاب مختلف أنماط الاستثمارات المحلية والأجنبية، خاصةً وأن ظهير تلك المنطقة يشهد نمواً متزايداً، سواء المتمثل في مشروع «الدلتا الجديدة» أو إنشاء مجتمعات عمرانية ممتدة، وهو ما يعزز جهود الدولة في التوسع في إنشاء مراكز تنمية شاملة جديدة بعيداً عن مناطق التكدس السكاني.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد استعراض كافة مكونات مشروع تطوير مطار العلمين الدولي، بما في ذلك إنشاء مدينة ذكية تتبع المطار، فضلاً عن عرض عناصر البنية التحتية التي تتيح إدارة المطارات والمدن الذكية باستخدام تقنيات الاتصال وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، بما في ذلك التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية.

المصرى اليوم

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