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أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة استمرار عملية تلقى موظفى محافظة القاهرة للقاح فيروس كورونا المستجد بالتعاون مع وزارة الصحة في إطار جهود الحكومة الحالية لسرعة الانتهاء من تلقى جميع العاملين بالوزارات والدواوين الحكومية والقطاعات والهيئات والجهات التابعة للقاح كورونا .

وأشار «عبدالعال» في تصريحات صحفية، الأربعاء، إلى وجود تنسيق بين المحافظة ووزارة الصحة لتوفير اللقاح للعاملين تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بحصول العاملين على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، لزياده اعداد الحاصلين على اللقاحات، لحماية ووقاية المواطنين من هذا الفيروس.

وحث جميع الموظفين بالمحافظة على سرعة التسجيل على الموقع المخصص لذلك وتلقي اللقاح للحد من انتشار هذا الفيروس .

كما وجه باستمرار التنسيق مع وزارة الصحة لاستكمال تطعيم جميع العاملين داخل الديوان العام والأحياء والمديريات وذويهم لضمان توفير الرعاية اللازمة لجميع العاملين والوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، مشيرًا إلى أن الدولة تستهدف تطعيم ٦٥ ألف مواطن يوميًا بالمجان على مستوى العاصمة سواء بالمراكز الثابتة أو الفرق المتحركة والقوافل الطبية .