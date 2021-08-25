ضبط ١٠٧٦ مخالفة دوائية في حملة تفتيشية على صيدليات بالشرقية

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شنت إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، ومفتشي الصيدلة بالإدارة الصحية بمنشأة أبوعمر، الأربعاء، حملة تفتيشية للمرور على المنشآت الدوائية بالمدينة، وذلك في إطار خطة وزارة الصحة والسكان، ومديرية الشؤون الصحية بالمحافظة، بالمرور المكثف على المنشآت الدوائية، لإحكام الرقابة على سوق الدواء، وضبط المخالف منها، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط ١٠٧٦ قرص وعبوة وزجاجة وجهاز وريد وقسطرة لأدوية منتهية الصلاحية،ومستحضرات صادر لها منشورات غش تجاري، بالإضافة إلى عدم نظافة الصيدلية.

وقام مفتشي الحملة بتحريز المضبوطات، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفات المضبوطة بأرقام ٤٦٦، ٤٦٧ جنح أمن دولة طوارئ، بمركز شرطة منشأة أبوعمر .



وأكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إستمرار الحملات المكثفة بصحة الشرقية لمتابعة المنشآت الدوائية والطبية والغذائية بالمحافظة، والضرب بيد من حديد على المخالفين، مؤكداً عدم التهاون في إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين، مقدماً الشكر والتقدير لفريق العمل المشارك في الحملة على الجهود المبذولة لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية.