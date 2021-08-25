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مران .. كارتيرون يهنيء اللاعبين ويطالبهم بالفوز على البنك الأهلي

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مران الزمالك.. كارتيرون يهنيء اللاعبين ويطالبهم بالفوز على البنك الأهلي مران .. كارتيرون يهنيء اللاعبين ويطالبهم بالفوز على البنك الأهلي

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عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ، جلسة مع اللاعبين خلال مران اليوم الأربعاء.

وقدم كارتيرون التحية للاعبين بعد الفوز على الإنتاج الحربي أمس والتتويج رسميا بلقب الدوري الممتاز.

وأكد الفرنسي للاعبين أنهم كانوا على قدر المسؤولية وأثبتوا للجميع أنهم الأفضل في بعد حصد لقب البطولة.

وأوضح المدير الفني للاعبين أن الفوز بالدوري ستكون نقطة انطلاق نحو التتويج بمزيد من البطولات خلال الفترة المقبلة.

وطلب المدير الفني من اللاعبين التركيز في لقاء البنك الأهلي في الجولة الأخيرة من الدوري وانهاء الموسم بنتيجة إيجابية بعد حصد لقب البطولة.

ويستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلي في اللقاء المقرر له يوم الجمعة المقبل على بتروسبورت في تمام التاسعة مساء، ضمن منافسات الجولة الأخيرة للدوري الممتاز.

المصرى اليوم

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