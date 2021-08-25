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غضب بين أهالي بنها بسبب تصريحات منى زكي في «صاحبة السعادة» ()

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غضب بين أهالي بنها بسبب تصريحات منى زكي في «صاحبة السعادة» (فيديو) غضب بين أهالي بنها بسبب تصريحات منى زكي في «صاحبة السعادة» ()

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أثارت الفنانة منى زكي جدلاً واسعاً خلال الساعات الماضية بعد ظهورها مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج «صاحبة السعادة» عبر قناة «دي إم سي».

وشهد اللقاء تصريحات عدة، أثار بعضها ضجّة وغضبا بين الجمهور، حين تحدثت عن قصة حبها وزواجها من الفنان أحمد حلمي.

وأثناء حديثها عن البلدة التي نشأ وولد فيها حلمي، قالت: «على رغم أن أحمد حلمي من مدينة بنها، إلّا أنه متفتح ومثقف وراقٍ»، ما أثار غضب البعض معتبرين أنها تقصد فكرة أن أبناء الأقاليم غير مثقفين.

وانقسمت الأراء ما بين معارض لحديثها، معتبرين إياه إهانة وتقليلاً من شأن أهالي بنها، وأخرين قالو إنها لا تقصد التنمر.

المصرى اليوم

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