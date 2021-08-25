محافظ السويس يشدد على المتابعة المستمرة لمشروعات الرصف بالخطة الاستثمارية

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أعلن اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس ان خطة محافظة السويس في العام المالى الحالى تراعي البعد الاجتماعي للعديد من سكان المناطق المحرومة من الخدمات والمرافق العامة، مؤكدا ان انه سيتم خلالها رصف 109 شارع ومنطقة باحياء السويس بطول 48 كيلو متر طولى وتشمل تطويرمتكامل لمرافق الكهرباء والصرف الصحي والمياه والرصف والشكل الجمالي .

جاء ذلك اثناء عقد مؤتمر متابعة خطة الاستثمارية بمحافظة السويس للعام المالي 2021ـ 2022 بديوان عام المحافظة اليوم بحضور الدكتور عبدالله رمضان نائب المحافظ وخالد سعداوى السكرتير العام للمحافظة والعميد ايهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد للمحافظة والقيادات التنفيذية ورؤساء الاحياء ومديري التخطيط والمتابعة والادارات المعنية والمرافق الحيوية بالمحافظة.

واكد صقرعلي رؤساء الاحياء بالمتابعة المستمرة لمشروعات الخطة الاستثمارية والتنسيق المستمرمع الجهات وعمل تقرير دوري وعرضه خلال الاجتماع الاسبوعي للخطة الاستثمارية.

وشدد المحافظ على رؤساء الاحياء ومديرية الطرق والنقل بالانتهاء من اعمال التنسيق مع الجهات المعنية بالمرافق والاستعداد لبدء في اعمال التطويرعلي مستوي الاحياء.