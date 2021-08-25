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حرص نادي الوداد البيضاوي المغربي على تهنئة نادي الزمالك بالتتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز للمرة الثالثة عشرة في تاريخه.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي الوداد على موقع التواصل الاجتماعي تويتر صورة للمغربي أشرف بن شرقي نجم نادي الزمالك وكتبت : ألف مبروك .. يهنئ نادي الوداد الرياضي أشقاءه في نادي الزمالك المصري على تتويجه بالدوري المصري الممتاز لكرة القدم ٢٠٢٠ – ٢٠٢١ .

وتوج الزمالك ببطولة الدوري الممتاز بعد الفوز على الإنتاج الحربي بهدفين دون رد أمس الثلاثاء حيث وصل الأبيض إلى النقطة ٧٩.