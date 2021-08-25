محافظ المنوفية يُكرّم أسر شهداء ومصابي العمليات الحربية

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شهد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية واللواء مصطفى أحمد عميرة مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحروب، الأربعاء، فعاليات الإحتفال السنوى لجمعية المحاربين القدماء وضحايا الحروب لتكريم أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية من أبناء المحافظة تقديراً لدورهم البطولى وذلك بنادى الشرطة بشبين الكوم، جاء ذلك بحضور اللواء سالم مهنا الدمينى مساعد وزير الداخلية-مدير أمن المنوفية واللواء عماد يوسف سكرتير عام مساعد المحافظة والعميد صفوت فودة رئيس فرع الجمعية والعميد أحمد أبوالغار المستشار العسكرى للمحافظة وعدد من أسر الشهداء.

وفى كلمتة أعرب محافظ المنوفية عن سعادته للمشاركة في إحياء هذه المناسبة لتكريم أسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية تخليداً لذكراهم وضربهم أروع الأمثلة وأنبلها في التضحية والفداء وتسطيرهم تاريخاً مجيداً بدمائهم الذكية تسرده الأجيال وتتذكره جيلا بعد جيل، مؤكداً حرص القيادة السياسية على تكريم الشهداء إجلالاً وعرفاناً لهم فقد كانوا أوفياءً ليمين الولاء للوطن وصوناً لقدسية ترابه وحفاظاً على شموخه ورفعته، واختتم حديثه بالتأكيد على تقديم الدعم الكامل لكافة أسر الشهداء وكذا الفعاليات التي من شأنها ترسيخ عقيدة الإنتماء والولاء للوطن.

ومن جانبه نقل مدير جمعية المحاربين القدماء تحيات القائد العام للقوات المسلحة، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، مقدما شكره وتقديريه لمجهودات محافظ المنوفية وكافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية في تلبية كافة احتياجات ومطالب أسر الشهداء وأبطال الحروب، مشيرا إلى أن ما يتم تقديمه من دعم وتكريم للشهداء لهو صورة من صور حب الوطن ورد الجميل لتضحياتهم، مؤكدا بأن أرواح الشهداء ستظل ترفرف عالية في سماء الوطن معبرة عن المستقبل المشرق لوطننا الحبيب، لافتا إلى أنه يود أن يبعث برسالة شكر وتقدير لأرواح شهدائنا الأبرار ضحايا الإرهاب الغاشم ويؤكد بأن قواتنا المسلحة الباسلة لم ولن تنسى أبدا تضحياتهم في الحفاظ على أمن الوطن وصون مقدراته .

وخلال الحفل كرم محافظ المنوفية ومدير جمعية المحاربين القدماء ومدير الأمن عدداً من أسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية من أبناء المحافظة تقديراً لبطولاتهم وتضحياتهم الغالية، كما قدم مدير جمعية المحاربين درع الجمعية لمحافظ المنوفية ومدير الأمن تقديراً لجهوده الملموسة في دعم أسر الشهداء، فيما قدم المحافظ درع المحافظة لمدير الجمعية تقديراً لمجهوداته، واختتمت الإحتفالية بالسلام الوطنى لجمهورية مصر العربية.

وعقب الحفل، حرص محافظ المنوفية على إلتقاط عدد من الصور التذكارية مع أسر الشهداء وعقد لقاء بعدد منهم للإستماع إلى مطالبهم، مؤكدا بأن مكتبه مفتوح أمامهم لتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لهم، وعلى الفور وجه المحافظ بإتخاذ الإجراءات العاجلة لإطلاق إسم أحد الشهداء على مركز شباب سمادون بمركز ومدينة أشمون، فيما وافق على صرف عدد من المساعدات المالية العاجلة لعدد من أسر الشهداء بنواحى الباجور والسادات وأشمون، كما وجه عدد من الطلبات لرؤساء الوحدات المحلية لاتخاذ اللازم فورا .