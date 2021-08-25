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"آل مجدوع" يشكر وزير الداخلية وأمير الرياض ونائبه

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"آل مجدوع" يشكر وزير الداخلية وأمير الرياض ونائبه "آل مجدوع" يشكر وزير الداخلية وأمير الرياض ونائبه
بعد تعيينه وكيلًا لمحافظة الأفلاج

عبّر علي بن عبد الله بن مجدوع آل مجدوع، عن شكره وامتنانه وتقديره لوزير الداخلية، وأمير منطقة الرياض، ونائبه، ووكيل الإمارة، عقب تعيينه وكيلًا لمحافظة الأفلاج.

وعبر "القرني" عن اعتزازه بهذه الثقة الغالية، سائلًا الله أن يوفقه لمواصلة المسيرة لخدمة ولاة الأمر والوطن، والمواطن، وأن يكون دومًا عند حسن الظن.

يذكر أنه، وبناءً على أمر وزير الداخلية، صدر قرار أمير الرياض بنقل وترقية علي بن عبد الله بن مجدوع آل مجدوع، من رئيس مركز الخاصرة، وتعيينه وكيلًا لمحافظة الأفلاج بالمرتبة الثانية عشرة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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