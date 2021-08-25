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خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة تأهيلية واستشفاء داخل مجمع الصالات الرياضية بالنادي، وذلك قبل انطلاق التدريبات على ملعب عبداللطيف أبورجيلة استعدادا لمواجهة البنك الأهلي بعد غد الجمعة في الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الممتاز.

وقام الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق ومساعدوه بالإشراف على هذه الفقرة والتى تأتي لعلاج الإرهاق العضلي والبدني للاعبين.

كان الزمالك فاز أمس على الإنتاج الحربي بهدفين دون رد وتوج رسميا ببطولة الدوري الممتاز.